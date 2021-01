Vaccino: “Dobbiamo accelerare, aprire anche ai laboratori privati” avverte Bassetti (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ indubbiamente uno tra gli esperti maggiormente ascoltati, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria), Matteo Bassetti il quale, esortando ad accelerare con la campagna vaccinale, oggi ha affermato che ”Per una vaccinazione di massa occorre aprire a più centri, non si può continuare a farla solo negli ospedali. Bisognerà far sì che più centri possano partecipare: farmacie, laboratori privati o strutture dell’Esercito. Questo se vogliamo arrivare ai numeri impressionati che stanno facendo altri Paesi: Dobbiamo allargare e rendere tutto meno burocratizzato“. Bassetti: “Occorrono 200-300mila vaccini al giorno entro l’estate” Si tratta, ha tenuto a rimarcare l’esperto, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ indubbiamente uno tra gli esperti maggiormente ascoltati, il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova (e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria), Matteoil quale, esortando adcon la campagna vaccinale, oggi ha affermato che ”Per una vaccinazione di massa occorrea più centri, non si può continuare a farla solo negli ospedali. Bisognerà far sì che più centri possano partecipare: farmacie,o strutture dell’Esercito. Questo se vogliamo arrivare ai numeri impressionati che stanno facendo altri Paesi:allargare e rendere tutto meno burocratizzato“.: “Occorrono 200-300mila vaccini al giorno entro l’estate” Si tratta, ha tenuto a rimarcare l’esperto, ...

SkyTG24 : 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il… - raffaellapaita : Tante volte in queste settimane abbiamo ribadito che sul #vaccino è vietato sbagliare, che dobbiamo essere all’alte… - RiccardoSollini : RT @SkyTG24: 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il professor #… - dbgiovanna : RT @claudialode: Non dobbiamo lasciare i paese Africani senza #vaccino ! È un imperativo etico, morale, di solidarietà, ma anche per ragion… - BrunoGiannarel1 : RT @SkyTG24: 'Il #vaccino è una grande conquista della scienza di cui tutti dobbiamo beneficiare', @lapinna1 ha intervistato il professor #… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Dobbiamo Vaccino Covid, Burioni: “Conquista di cui tutti dobbiamo il prima possibile beneficiare” Sky Tg24 Oncologo,no differenza tra vaccini Covid,efficacia alta

(ANSA) – ROMA, 07 GEN – Non ci sono differenze sostanziali in termini di efficacia che possano far propendere per un vaccino anti Covid piuttosto che per un altro, sia per la popolazione generale che ...

"Già 3 mila vaccinati e altrettanti prenotati: il vaccino è sicuro"

Il commissario straordinario Ausl, Anna Maria Petrini, si è vaccinata, oggi 7 gennaio contro il Covid. "Dobbiamo stare sempre tutti molto attenti, poter fare il vaccino è un'opportunità straordinaria.

(ANSA) – ROMA, 07 GEN – Non ci sono differenze sostanziali in termini di efficacia che possano far propendere per un vaccino anti Covid piuttosto che per un altro, sia per la popolazione generale che ...Il commissario straordinario Ausl, Anna Maria Petrini, si è vaccinata, oggi 7 gennaio contro il Covid. "Dobbiamo stare sempre tutti molto attenti, poter fare il vaccino è un'opportunità straordinaria.