Vaccino Covid, l'ad di Moderna: "Pensiamo che protezione possa durare un paio di anni" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Con l'inizio della campagna vaccinale e con il proseguimento della sorveglianza sui vaccini arrivano anche dati e notizie che, se confermate in futuro, potrebbero essere definite più che confortanti. Una riguarda il Vaccino sviluppato dall'azienda Usa Moderna – in collaborazione con il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niad) – dovrebbe proteggere contro il coronavirus fino a due anni. L'amministratore delegato dell'azienda produttrice del farmaco, Stéphane Bancel, a The Guardian ha precisato tuttavia che servono altri dati per una valutazione definitiva sulla durata. "Lo scenario da incubo descritto dai media in primavera sul rischio che i vaccini durassero solo un mese è escluso. Il decadimento degli anticorpi generati dal Vaccino ha un andamento molto lento e quindi riteniamo che la ...

