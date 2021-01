Vaccino Covid, Bassetti: "Aprire anche a laboratori privati" (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Per una vaccinazione di massa occorre Aprire a più centri, non si può continuare a farla solo negli ospedali. Bisognerà far sì che più centri possano partecipare: farmacie, laboratori privati o strutture dell'Esercito. Questo se vogliamo arrivare ai numeri impressionati che stanno facendo altri Paesi: dobbiamo allargare e rendere tutto meno burocratizzato". Lo suggerisce all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria. "E' la campagna di vaccinazione più grande della storia e ci vogliono mezzi straordinari. Oggi, ci dicono, che stiamo vaccinando più del resto d'Europa. ma se facciamo 30mila immunizzazioni al giorno quanto ci mettiamo? ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos Salute) - "Per una vaccinazione di massa occorrea più centri, non si può continuare a farla solo negli ospedali. Bisognerà far sì che più centri possano partecipare: farmacie,o strutture dell'Esercito. Questo se vogliamo arrivare ai numeri impressionati che stanno facendo altri Paesi: dobbiamo allargare e rendere tutto meno burocratizzato". Lo suggerisce all'Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi-19 della Liguria. "E' la campagna di vaccinazione più grande della storia e ci vogliono mezzi straordinari. Oggi, ci dicono, che stiamo vaccinando più del resto d'Europa. ma se facciamo 30mila immunizzazioni al giorno quanto ci mettiamo? ...

