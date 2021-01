Vaccino Covid, Arcuri: “In piano 21,5 mln vaccinati entro fine maggio” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si prevedono 5,9 mln di vaccinati entro fine marzo, 13,7 entro aprile e 21,5 mln entro fine maggio. Inoltre la “vaccinazione volontaria” può essere completata entro agosto. È il programma illustrato dal commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, a quanto si apprende, nel corso della riunione convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia tra governo e regioni. Si tratta del piano con i vaccini attualmente disponibili e autorizzati, ha spiegato il commissario, precisando che quando arriverà l’autorizzazione del Vaccino AstraZeneca il piano potrà essere ulteriormente potenziato. “Siamo secondi nella vaccinazione dietro solo alla Germania, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si prevedono 5,9 mln dimarzo, 13,7aprile e 21,5 mln. Inoltre la “vaccinazione volontaria” può essere completataagosto. È il programma illustrato dal commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico, a quanto si apprende, nel corso della riunione convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia tra governo e regioni. Si tratta delcon i vaccini attualmente disponibili e autorizzati, ha spiegato il commissario, precisando che quando arriverà l’autorizzazione delAstraZeneca ilpotrà essere ulteriormente potenziato. “Siamo secondi nella vaccinazione dietro solo alla Germania, ...

