Vaccino Covid | Arcuri | “Dalla prossima settimana arriveranno le dosi di Moderna All’inizio saranno poche | poi aumenteranno”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) ”Nel corso dellale primedeldimaancora molto, poisecondadi distribuzione sarà a regime. Sarà portato a Pratica di Mare e da lì con il contributo delle forze armate inizieremo la distribuzione nei vari punti di somministrazione”. Lo ha spiegato il commissario Domeniconel corso di una conferenza stampa per fare il punto sulle misure per l’emergenzae la campagna vaccinale in corso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RobertoBurioni : La Befana ci ha fatto il regalo: autorizzato dall'EMA anche il vaccino Moderna contro COVID-19. Un'altra arma effic… - Corriere : Genova, anziana in Rsa muore per emorragia cerebrale dopo vaccino Covid. La Regione: al momento nessun nesso - robersperanza : L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di og… - Noovyis : (Vaccino Covid, Arcuri: “Dalla prossima settimana arriveranno le dosi di Moderna. All’inizio saranno poche, poi aum… - Pietro_Otto : Vaccino Covid, l'ad di Moderna: 'Pensiamo che protezione possa durare un paio di anni' - Il Fatto Quotidiano Com… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Si tratta del secondo vaccino Covid-19 a cui l'Agenzia ha dato il via libera, dopo quello Comirnaty, sviluppato da BioNTech e Pfizer e ...Ore fondamentali per la messa in campo delle nuove risorse contro l’emergenza Coronavirus, dal punto di vista economico-sociale. Se da un lato infatti continua la corsa per approvare nuovi vaccini uti ...