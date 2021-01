Vaccino anti-Covid | l’Italia è il Paese Ue con più somministrazioni in rapporto alla popolazione | 322 943 dosi iniettate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L‘Italia è il primodell’Unione Europea e l’ottavo nel mondo per numero di vaccinazioni eseguite finora con lo 0,51% su ltotale della, come evidenzia il report di OurWorldinData.org. In cima la classifica resta Israele (17,41), seguono Emirati Arabi Uniti (8,35), Bahrain (4.02) e Stati Uniti (1,6). Il conteggio chiuso nella notte ha infatti portato il totale delle persone che hanno ricevuto la prima dose a quota 322.943. È stato quindi somministrato il 46,2% delle 695milaconsegnate. In testa sempre il Lazio con oltre 41mila immunizzazioni. Gli operatori sanitari vaccinati sono stati 274mila, segue il personale non sanitario con 30mila vaccini ricevuti e gli ospiti delle Rsa con 17mila. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.