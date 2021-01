Vaccino anti-Covid: dall’Aifa ok al ‘Moderna’. Dalla prossima settimana in Italia (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo il via libera dell’Agenzia europea Ema, emesso ieri sera, poco fa anche l’Aifa (Agenzia Italiana del farmaco), ha dato l’ok, autorizzando così il Vaccino anti-Covid ‘Moderna’, per ‘soggetti di età pari o superiore a 18 anni’. A comunicarlo è stata la stessa Commissione tecnico scientifica dell’agenzia, spiegando che “il rapporto rischio/beneficio del Vaccino particolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio”. Il ‘Moderna’, da oggi autorizzato ad essere commerciato, è così in ordine di tempo il secondo Vaccino, che segue quello autorizzato lo scorso 22 dicembre, sviluppato da BionTech e Pfizer. Aifa, il Dg Magrini: “Un Vaccino sostanzialmente equivalente rispetto al primo” Particolarmente soddisfatto Nicola Magrini, ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo il via libera dell’Agenzia europea Ema, emesso ieri sera, poco fa anche l’Aifa (Agenziana del farmaco), ha dato l’ok, autorizzando così il, per ‘soggetti di età pari o superiore a 18 anni’. A comunicarlo è stata la stessa Commissione tecnico scientifica dell’agenzia, spiegando che “il rapporto rischio/beneficio delparticolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio”. Il, da oggi autorizzato ad essere commerciato, è così in ordine di tempo il secondo, che segue quello autorizzato lo scorso 22 dicembre, sviluppato da BionTech e Pfizer. Aifa, il Dg Magrini: “Unsostanzialmente equivalente rispetto al primo” Particolarmente soddisfatto Nicola Magrini, ...

matteosalvinimi : Il governo dovrà spiegare in Parlamento perché il cosiddetto 'super commissario' Arcuri abbia inviato a Regione Lom… - M5S_Europa : ???? L'#Italia è prima in #UE nella campagna di somministrazione del #vaccino anti Covid-19. Le polemiche sui ritardi… - ladyonorato : E anche oggi c’è la vittima “non correlata” del vaccino anti-Covid-19.... - thomasschael : RT @MinisteroSalute: Ad oggi sono state quasi 327 mila le dosi di #vaccino anti #covid19 somministrate in Italia, pari al 47% delle dosi di… - Mirandola59 : RT @dukana2: #Vaccino anti-Covid19??l'Italia è il Paese #Ue con più somministrazioni in rapporto alla popolazione: 322.943 dosi iniettate -… -