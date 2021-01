Vaccino, Anelli: “Sia data priorità a tutti i medici” (Di giovedì 7 gennaio 2021) BARI – “Stiamo riscontrando sul territorio una difformità nelle priorità di somministrazione dei vaccini che sta creando sconcerto tra gli operatori. Abbiamo ricevuto segnalazioni che in alcune strutture sono stati somministrati vaccini a operatori di una cooperativa di pulizie che lavora per la Asl e ai loro parenti stretti, i quali correttamente lo hanno comunicato al proprio medico di famiglia, che suo malgrado non era stato vaccinato”. È quanto dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari, che invita “l’assessore Lopalco a dare precise disposizioni per eseguire il vaccino prioritariamente a tutti i medici, inclusi odontoiatri e liberi professionisti”. “Con l’approvazione da parte di Aifa del vaccino di Moderna, da oggi abbiamo un’arma in più per combattere il Covid-19. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) BARI – “Stiamo riscontrando sul territorio una difformità nelle priorità di somministrazione dei vaccini che sta creando sconcerto tra gli operatori. Abbiamo ricevuto segnalazioni che in alcune strutture sono stati somministrati vaccini a operatori di una cooperativa di pulizie che lavora per la Asl e ai loro parenti stretti, i quali correttamente lo hanno comunicato al proprio medico di famiglia, che suo malgrado non era stato vaccinato”. È quanto dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari, che invita “l’assessore Lopalco a dare precise disposizioni per eseguire il vaccino prioritariamente a tutti i medici, inclusi odontoiatri e liberi professionisti”. “Con l’approvazione da parte di Aifa del vaccino di Moderna, da oggi abbiamo un’arma in più per combattere il Covid-19.

il_Giangi : #6gennaio La luna di #Nettuno, ossia #Tritone, un giorno verrà distrutta dalle forze gravitazionali del pianeta e i… - Emilio_Fish : L’unica reazione avversa al vaccino è stata l’acquisto di un anello da uomo. Io non ho mai portato anelli - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, sono già 100 i medici portati via dalla seconda ondata: Lo rende noto la Fnomceo. Il presidente… - NurseTimes : ?? Nurse Times Coronavirus, sono già 100 i medici portati via dalla seconda ondata: Lo rende noto la Fnomceo. Il pre… - ConsulcesiGroup : “Ogni morte è per noi una doppia sconfitta”, afferma @anell_f, Pres. @FNOMCeO. Troppi #medici e #operatorisanitari… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Anelli Vaccino, Anelli: "Sia data priorità a tutti i medici" - DIRE.it Dire Vaccino, Anelli: “Sia data priorità a tutti i medici”

"Con l'approvazione da parte di Aifa del vaccino di Moderna, da oggi abbiamo un'arma in più per combattere il Covid-19" dichiara il presidente dell'Ordine dei medici di Bari ...

Covid, l’appello di Anelli: “In Puglia vaccinare subito tutti i medici di base”

A lanciare l'appello che riguarda il territorio pugliese è il presidente dell'Ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli.

"Con l'approvazione da parte di Aifa del vaccino di Moderna, da oggi abbiamo un'arma in più per combattere il Covid-19" dichiara il presidente dell'Ordine dei medici di Bari ...A lanciare l'appello che riguarda il territorio pugliese è il presidente dell'Ordine dei medici di Bari, Filippo Anelli.