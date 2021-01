Vaccini nel Sannio, si accelera: 420 dosi quotidiane (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Saranno 420 i Vaccini inoculati entro il fine settimana agli operatori sanitari dell’Asl dislocati sul territorio. Oggi l’inizio anche nei tre centri di vaccinazione di San Giorgio del Sannio, San Marco dei Cavoti e Montesarchio. Le inoculazioni sono cominciate oggi nei tre centri, mentre da lunedì prossimo saranno disponibili altre 600 dosi di vaccino. I sanitari individuati per questa tranche di vaccinazione comprendono anche gli operatori delle RSA. Alle prime inoculazioni di San Giorgio del Sannio era presente il manager dell’Asl sannita Gennaro Volpe. Questi si è dichiarato moderatamente soddisfatto dell’andamento delle prime vaccinazioni sul territorio. Intanto, ha spiegato Volpe, è stata quasi raggiunta quota mille, mentre non si ha notizia di alcuna reazione avversa alla ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Saranno 420 iinoculati entro il fine settimana agli operatori sanitari dell’Asl dislocati sul territorio. Oggi l’inizio anche nei tre centri di vaccinazione di San Giorgio del, San Marco dei Cavoti e Montesarchio. Le inoculazioni sono cominciate oggi nei tre centri, mentre da lunedì prossimo saranno disponibili altre 600di vaccino. I sanitari individuati per questa tranche di vaccinazione comprendono anche gli operatori delle RSA. Alle prime inoculazioni di San Giorgio delera presente il manager dell’Asl sannita Gennaro Volpe. Questi si è dichiarato moderatamente soddisfatto dell’andamento delle prime vaccinazioni sul territorio. Intanto, ha spiegato Volpe, è stata quasi raggiunta quota mille, mentre non si ha notizia di alcuna reazione avversa alla ...

Già da settimane un gruppo di quasi 100 professionisti sta lavorando all'attuazione della programmazione regionale per vaccinazione anti Covid. L'agenda per le nuove prenotazioni online verrà aperta a ...

