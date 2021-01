Vaccini Covid | Italia prima in Ue per dosi somministrate | ottava nel mondo

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Continua la campagna di vaccinazioni contro il-19: insono stati somministrati oltre 320 mila. Il nostro Paese è primo in Ue per vaccinazioni, ottavo neldopo… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

fattoquotidiano : Covid, Peter Gomez risponde a Matteo Renzi: “Più vaccini se avessimo chiesto il Mes? Totalmente falso e lui lo sa”… - InnovazioneGov : I dati in formato open della dashboard Report #Vaccini Anti COVID-19 sono disponibili qui #vaccinih24 ?… - Agenzia_Ansa : Con oltre 320 mila somministrazioni finora effettuate (0,55% del totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Euro… - blogLinkes : Covid: Oms, bene vaccini ma precauzioni necessarie a lungo - AlexTheMod : RT @GiovaQuez: Ricciardi a Il Messaggero: 'Le limitazioni non saranno sufficienti, è evidente. Così i contagi cresceranno ancora. Pensare d… -

Con oltre 322 mila vaccinati (0,51% della popolazione totale) l'Italia è il primo Paese nell'Unione Europea per percentuale di popolazione sottoposta al vaccino contro ...In più, nota l’ABM, la vaccinazione in allattamento consentirebbe il passaggio dalla madre al lattante di anticorpi specifici IgA contro il SARS-CoV-2 entro 5-7 giorni. Le donne in gravidanza possono ...