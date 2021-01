Vaccini bene, contagi male: già 326mila dosi. Ok da Aifa a Moderna. Su i ricoveri e T.I. (Di giovedì 7 gennaio 2021) In Europa sono stati superati 25 milioni di casi e i 500mila morti. In Italia oggi si sono registrati 18mila nuovi casi e 414 vittime. L'indice di positività è salito al 14,8%. Sale anche il numero ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 gennaio 2021) In Europa sono stati superati 25 milioni di casi e i 500mila morti. In Italia oggi si sono registrati 18mila nuovi casi e 414 vittime. L'indice di positività è salito al 14,8%. Sale anche il numero ...

riotta : Sededicassero ai vaccini il tempo dedicato ai trolls social media del 'Tutto va bene giornalista!' filo status quo,… - alexbarbera : Percentuale dei vaccini somministrati su dosi consegnate: Friuli 16,3% Bolzano 16,2% Lazio 14,6% Piemonte 12,4% U… - raffaellapaita : Bene il miglioramento dell’Italia sui #vaccini: siamo oltre quota 30.000. Quelli in tabella sono dati di ieri della… - YourSincerely__ : @ElisabettaSamm1 @matteosalvinimi Il suo capitone riveste, purtroppo, un ruolo istituzionale, pertanto non può dich… - Simo07827689 : RT @Ruffino_Lorenzo: Su @PagellaPolitica ho spiegato perché fare 60.000 vaccini al giorno va bene, almeno per le prime settimane. Il proble… -