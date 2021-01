Vaccini, Arcuri: “L’obiettivo della prima fase è farne 65-67mila al giorno, ci stiamo riuscendo. Prime dosi di Moderna la prossima settimana” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 339.223 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate in Italia ad oggi. “Dopo la Danimarca, siamo il Paese in Europa che ha somministrato più Vaccini rispetto alla popolazione residente”. Il commissario Domenico Arcuri nel corso della conferenza stampa sull’emergenza coronavirus elenca i numeri dell’inizio di campagna di vaccinazione e respinge le accuse di un presunto ritardo nella somministrazione delle dosi. “L’obiettivo di questa prima fase è di vaccinare 65-67 mila persone al giorno e ci stiamo riuscendo”, sottolinea Arcuri. Da febbraio partirà la somministrazione dei Vaccini alle persone di età superiore agli ottant’anni. I prossimi obiettivi? In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono 339.223 le somministrazioni di vaccino anti-Covid effettuate in Italia ad oggi. “Dopo la Danimarca, siamo il Paese in Europa che ha somministrato piùrispetto alla popolazione residente”. Il commissario Domeniconel corsoconferenza stampa sull’emergenza coronavirus elenca i numeri dell’inizio di campagna di vaccinazione e respinge le accuse di un presunto ritardo nella somministrazione delle. “di questaè di vaccinare 65-67 mila persone ale ci”, sottolinea. Da febbraio partirà la somministrazione deialle persone di età superiore agli ottant’anni. I prossimi obiettivi? In ...

