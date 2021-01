Vaccinazioni al rallentatore | rischio ingorgo L' imbarazzo del governo | bisogna accelerare

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tra una decina di giorni partono i richiami, ma le prime somministrazioni sono in ritardo. E i rinforzi medici arriveranno solo tra due settimane

Il Sole 24 ORE

Tra una decina di giorni partono i richiami, ma le prime somministrazioni sono in ritardo. E i rinforzi medici arriveranno solo tra due settimane ...Italia dietro solo a Regno Unito e Germania per numero di somministrazioni. In ritardo la seconda tranche di BioNtech: timori sulle operazioni ...