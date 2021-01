Usa | sindaco Palermo | ' Trump ha fatto conoscere a tutti il volto criminale dei populisti'

(Di giovedì 7 gennaio 2021), 7 gen. (Adnkronos) - "haildeiamericani. Il presidente Joe Biden deve ricordare il famoso discorso di Franklin Delano Roosevelt "Liberta' dalla paura". "La vera alternativa alla paura è avere cura, è rispettare i diritti umani... non solo negli Usa...". Lo scrive su Twitter Leoluca Orlando,didopo i fatti di Capitol Hill.

Si parla della rimozione di Donald Trump, cha ha legittimato la violenza. Obama: «Un momento di grande vergogna e disonore per la nazione» ...Poco prima il presidente uscente aveva incendiato i suoi supporter proclamando per l’ennesima volta Biden «presidente illegittimo». Capitol Hill è stata posta in lockdown, Pence è uscito scortato dall ...