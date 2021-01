Usa: Senato respinge obiezione per la Pennsylvania (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 7 gen. (Adnkronos) - Il Senato di Washington ha respinto con 92 voti a 7 l'obiezione alla certificazione dei voti elettorali della Pennsylvania a favore di Joe Biden. I sette Senatori repubblicani che hanno votato a favore dell'obiezione sono: Ted Cruz (Texas), Josh Hawley (Missouri), Cynthia Lummis (Wyoming), Roger Marshall (Kansas), Rick Scott (Florida), Tommy Tuberville (Alabama), Cindy Hyde-Smith (Mississippi). Lo rende noto la Cnn. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 7 gen. (Adnkronos) - Ildi Washington ha respinto con 92 voti a 7 l'alla certificazione dei voti elettorali dellaa favore di Joe Biden. I setteri repubblicani che hanno votato a favore dell'sono: Ted Cruz (Texas), Josh Hawley (Missouri), Cynthia Lummis (Wyoming), Roger Marshall (Kansas), Rick Scott (Florida), Tommy Tuberville (Alabama), Cindy Hyde-Smith (Mississippi). Lo rende noto la Cnn.

