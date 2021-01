Usa: Renzi, 'Biden proclamato, ora tutti a difendere democrazia contro populisti' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Joe Biden è stato proclamato da qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova Vice Presidente. Sono felice e commosso. Adesso tutti insieme per difendere la democrazia, ovunque, contro populisti, violenti, nuovi fascisti". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Joeè statoda qualche minuto 46° Presidente degli Stati Uniti d'America. Kamala Harris è la nuova Vice Presidente. Sono felice e commosso. Adessoinsieme perla, ovunque,, violenti, nuovi fascisti". Lo scrive su Facebook Matteo

