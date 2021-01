Usa: Renzi a Veltroni, ‘bravo Walter, parole sacrosante’ (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Bravo Walter, parole sacrosante”. Matteo Renzi commenta così il tweet di Walter Veltroni secondo cui non i può non condannare Trump nel commentare quanto accaduto ieri a Washington. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Bravosacrosante”. Matteocommenta così il tweet disecondo cui non i può non condannare Trump nel commentare quanto accaduto ieri a Washington. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

