(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Leoccidentali hanno preso posizione sull'assalto al congresso USA in due modi diversi:ndo, come ha fatto Angela, o nonndolo e limitandosi a una condanna degli assalitori. Devo andare avanti?". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Fausto

TV7Benevento : Usa: Raciti (Pd), 'Merkel cita Trump, le altre cancellerie?'... -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Raciti

OlbiaNotizie

Lui, Gerardo Raciti di 52 anni, ex pip precario da 22 anni ... sede dell’associazione che abbiamo ricevuto in comodato d’uso gratuito. E per fare il resto, dalla spesa per chi ha bisogno ...