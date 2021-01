Usa, quattro morti a Washington. Per Trump ipotesi impeachment (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – America sotto shock dopo l’assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump, radunati a Washington per un comizio del Presidente nel giorno in cui le camere avrebbero dovuto riconoscere la nomina di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Pesante il bilancio degli scontri: i morti sono quattro, 13 i feriti e 52 gli arresti. I lavori del Congresso per certificare la vittoria del candidato democratico, intanto, sono ripresi mentre si lavora per rimuovere il presidente Trump dalla carica prima della scadenza del mandato elettorale. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – America sotto shock dopo l’assalto al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump, radunati a Washington per un comizio del Presidente nel giorno in cui le camere avrebbero dovuto riconoscere la nomina di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Pesante il bilancio degli scontri: i morti sono quattro, 13 i feriti e 52 gli arresti. I lavori del Congresso per certificare la vittoria del candidato democratico, intanto, sono ripresi mentre si lavora per rimuovere il presidente Trump dalla carica prima della scadenza del mandato elettorale.

