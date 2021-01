Usa | polemiche sulle carenze nella sicurezza del Campidoglio | “Solo 350 soldati schierati”

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Una delle principali sedi del potere negli Stati Uniti, Capitol Hill, è stata violata senza grosse difficoltà dai manifestanti pro-Trump, che ieri sono riusciti a buttare giù le barricate ed entrare al Congresso americano, dove i parlamentari erano riuniti per certificare la vittoria di Joe Biden. Quattro persone, a seguito degli scontri, sono morte, e ora dovranno essere accertate le responsabilità di chi avrebbe dovuto proteggere quel luogo ed evitare che ciò avvenisse. Dalla polizia di Washington alla Guardia Nazionale, fino ai responsabili politici e della: negli Usa è già scoppiato un caso per far lucee negligenze del sistema di, che evidentemente non ha funzionato, soprattutto perché gli estremisti pro-Trump avevano espresso chiaramente il loro intento sui social, quindi ...