Usa | Pelosi | Pence invochi XXV o Congresso avvia impeachment Biden | sono stati “terroristi interni” non “manifestanti”

(Di venerdì 8 gennaio 2021) La speaker della Camera Usa Nancyha invocato il XXV emendamento contro il presidente Donald Trump dopo le violenze a Washington. "Se il vicepresidente e il governo non agiscono, ilè pronto a procedere con l'" ha detto. Per la speaker della Camera, Trump "è una persona molto pericolosa che non dovrebbe proseguire il suo incarico" anche se il mandato scade nelle prossime due settimana. "È urgente. Si tratta di un'emergenza del massimo livello", ha aggiunto sottolineato che Trump "deve essere ritenuto responsabile". Il presidente eletto degliUniti Joe, intanto, ha denunciato i rivoltosi pro-Trump sottolineando che "non si è trattato di dissenso", "non si è trattato di disordini. Non è stata una protesta", quindi "non chiamateli ...