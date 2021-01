Usa, Obama: “Vergogna Trump, ora i repubblicani scelgano l’America” (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – “La storia ricordera’ la violenza di oggi al Campidoglio, istigata da un presidente in carica che ha continuato a mentire senza fondamento sull’esito di un’elezione legittima, come un momento di grande disonore e vergogna per la nostra nazione”. Cosi’ in una nota l’ex presidente americano Barack Obama. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – “La storia ricordera’ la violenza di oggi al Campidoglio, istigata da un presidente in carica che ha continuato a mentire senza fondamento sull’esito di un’elezione legittima, come un momento di grande disonore e vergogna per la nostra nazione”. Cosi’ in una nota l’ex presidente americano Barack Obama.

