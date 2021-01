Usa, nuovo Consolato nel Sahara (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo aver riconosciuto la sovranità marocchina sul Sahara occidentale, gli Stati Uniti sono pronti ad aprire un Consolato a Dakhla, la più importante città della regione. A rivelarlo ai media locali è stato l’ambasciatore degli Stati Uniti a Rabat, David Fischer. Nei piani di Washington, il Consolato di Dakhla «permetterà di sostenere e incoraggiare i progetti di investimento e di sviluppo apportando vantaggi concreti». La decisione di riconoscere la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale – nel frattempo Rabat ha a sua volta riconosciuto Israele – è arrivata la scorsa settimana e rappresenta uno sviluppo significativo rispetto al quale si potrebbero riallineare una serie di equilibri regionali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo aver riconosciuto la sovranità marocchina suloccidentale, gli Stati Uniti sono pronti ad aprire una Dakhla, la più importante città della regione. A rivelarlo ai media locali è stato l’ambasciatore degli Stati Uniti a Rabat, David Fischer. Nei piani di Washington, ildi Dakhla «permetterà di sostenere e incoraggiare i progetti di investimento e di sviluppo apportando vantaggi concreti». La decisione di riconoscere la sovranità del Marocco suloccidentale – nel frattempo Rabat ha a sua volta riconosciuto Israele – è arrivata la scorsa settimana e rappresenta uno sviluppo significativo rispetto al quale si potrebbero riallineare una serie di equilibri regionali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

