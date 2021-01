Usa: Nevada, manca la firma di un senatore, obiezione respinta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 7 gen. (Adnkronos) - Il vicepresidente Mike Pence ha respinto l'obiezione alla certificazione dei voti elettorali per il Nevada per l'assenza della firma di un senatore, necessaria a sospendere la sessione congiunta e a permettere alle due Camere di dibattere separatamente sulla mozione prima della ripresa dei lavori in plenaria. L'obiezione recava infatti la sola firma del deputato repubblicano del Nevada Mo Brooks deciso "a proteggere i voti legali del Nevada e di tutti gli altri cittadini americani". Lo stesso Brooks ha osservato tuttavia che "purtroppo" nessun senatore di era unito ai suoi sforzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Washington, 7 gen. (Adnkronos) - Il vicepresidente Mike Pence ha respinto l'alla certificazione dei voti elettorali per ilper l'assenza delladi un, necessaria a sospendere la sessione congiunta e a permettere alle due Camere di dibattere separatamente sulla mozione prima della ripresa dei lavori in plenaria. L'recava infatti la soladel deputato repubblicano delMo Brooks deciso "a proteggere i voti legali dele di tutti gli altri cittadini americani". Lo stesso Brooks ha osservato tuttavia che "purtroppo" nessundi era unito ai suoi sforzi.

TV7Benevento : Usa: Nevada, manca la firma di un senatore, obiezione respinta... - bianco222 : Io in #USA mi sono trovato un fucile a pompa puntato da un poliziotto perché correvo in mezzo al deserto del Nevada… - Barbarabxj349 : RT @yesjimstheman: Sierra Nevada, California, USA! ?? - Bella623 : RT @yesjimstheman: Sierra Nevada, California, USA! ?? - Blizzolo : @Massimo_Frau @CarloCalenda Ma non si tratta di equità, ma di un sito sicuro per i prossimi 10/100 mila anni(non st… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Nevada Usa: Nevada, manca la firma di un senatore, obiezione respinta SardiniaPost Moto Guzzi Nevada 750 Classic (2008 - 15) usata a Villanova Mondovi'

Finanziamenti parziali e totali - Possibilità di 36 minirate con maxirata finale rifinanziabile. Consegne in tutta Italia. Si valuta ritiro usato. Nostro ulteriore contatto WhatsApp (solo messaggi) ...

Usa 2020, Joe Biden non sarà un’anatra zoppa: il neo presidente avrà dalla sua Camera e Senato

Joe Biden non sarà un presidente azzoppato: per almeno due anni, potrà governare con l’appoggio di tutto il Congresso, la Camera e il Senato. Questo l’esito dei ballottaggi di ieri in Georgia, che han ...

Finanziamenti parziali e totali - Possibilità di 36 minirate con maxirata finale rifinanziabile. Consegne in tutta Italia. Si valuta ritiro usato. Nostro ulteriore contatto WhatsApp (solo messaggi) ...Joe Biden non sarà un presidente azzoppato: per almeno due anni, potrà governare con l’appoggio di tutto il Congresso, la Camera e il Senato. Questo l’esito dei ballottaggi di ieri in Georgia, che han ...