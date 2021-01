Usa | lo sparo che uccide una donna durante l' irruzione al Congresso | video

Leggi su panorama

(Di giovedì 7 gennaio 2021)l'assalto aldei manifestanti pro Trump, unè stata colpita al petto da un colpo di arma da fuoco. Non è chiaro chi abbia esploso il proiettile. È stata diffusa la notizia della morte dellada parte dei media locali, poche ore dopo l'incidente. Molti sono i feriti trasportati d'urgenza in ospedale. Le irruzioni sono iniziatei lavori del Senato per la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali. Guarda tutti itrump telefonata ricalcolo voti Trump Brogli Elettorali NoneTrump Ricandidatura NoneGuarda tutti i