Usa, la polizia sposta le transenne e lascia passare i sostenitori di Trump: il video che sta facendo discutere (Di giovedì 7 gennaio 2021) Su tv e social sta facendo discutere il video, girato ieri fuori da Capitol Hill, in cui alcuni poliziotti, a un certo punto, spostano le transenne e lasciano passare i sostenitori di Donald Trump. Non è chiaro se il gesto sia stato fatto come atto di “distensione” tra agenti e manifestanti. E non è chiaro, per esempio, se alle spalle ci fosse un altro blocco di forze dell’ordine. Ciò che è certo è che alla fine un gruppo nutrito di persone è riuscito a irrompere al Congresso, provocando la morte di quattro persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Su tv e social stail, girato ieri fuori da Capitol Hill, in cui alcuni poliziotti, a un certo punto,no lenodi Donald. Non è chiaro se il gesto sia stato fatto come atto di “distensione” tra agenti e manifestanti. E non è chiaro, per esempio, se alle spalle ci fosse un altro blocco di forze dell’ordine. Ciò che è certo è che alla fine un gruppo nutrito di persone è riuscito a irrompere al Congresso, provocando la morte di quattro persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : La polizia ha estratto le armi dentro Capitol Hill, il Congresso Usa, per proteggere i parlamentari. Un manifesta… - SkyTG24 : Tensione e scontri nei pressi del Campidoglio, a #Washington, tra polizia e supporter di #Trump. I disordini sono i… - SirDistruggere : Ma la stereotipata e violenta polizia USA perché non va un po' a riequilibrare la bilancia al Campidoglio? - codognegne : RT @sinistralibro: Come protestare negli USA in maniera efficiente senza che la polizia ti spari in due semplici mosse: Step 1: be a white… - RiccardoPennisi : @BeppeSama Trump aveva annunciato l'assalto al Congresso il 19 dicembre 2020, e aveva ripetutamente chiamato i suoi… -