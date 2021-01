Usa | la morte di Ashli Babbitt durante l' assalto al Congresso Il

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Voci concitate, urla in sottofondo e una pistola puntata ad altezza uomo che spara e colpisce in pieno petto una donna. Sono le immagini rilanciate da un video postato su Twitter che mostra la ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa morte

La 35enne viene colpita da un proiettile sparato da un agente della Capitol Police nel corso dei disordini scoppiati dopo l'irruzione dei sostenitori di Donald Trump a Capitol Hill ...