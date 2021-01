Usa, Joe Biden: “I fatti di Capitol Hill sono il risultato dell’attacco di Trump a democrazia. Non chiamateli manifestanti, sono terroristi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Non chiamateli manifestanti. Quella che abbiamo visto ieri è un’insurrezione, sono terroristi interni. È il risultato dell’attacco di Trump alla democrazia“. Joe Biden usa parole di forte condanna riguardo all’invasione di Capitol Hill da parte di un gruppo di sostenitori del presidente americano uscente che hanno preso il controllo del Congresso americano contestando l’esito delle ultime elezioni, prima di essere respinti dalle forze di sicurezza americane. E condanna l’atteggiamento del tycoon che, a suo dire, è colpevole di aver fomentato queste frange estremiste della popolazione con i suoi messaggi riguardo alle “elezioni rubate”, fino a portare a quello che ha definito “uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Non. Quella che abbiamo visto ieri è un’insurrezione,interni. È ildialla“. Joeusa parole di forte condanna riguardo all’invasione dida parte di un gruppo di sostenitori del presidente americano uscente che hanno preso il controllo del Congresso americano contestando l’esito delle ultime elezioni, prima di essere respinti dalle forze di sicurezza americane. E condanna l’atteggiamento del tycoon che, a suo dire, è colpevole di aver fomentato queste frange estremiste della popolazione con i suoi messaggi riguardo alle “elezioni rubate”, fino a portare a quello che ha definito “uno dei ...

