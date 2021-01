Usa, il Congresso proclama la vittoria di Biden (Di giovedì 7 gennaio 2021) ll Congresso ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta del Congresso a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale,... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) llhato Joee Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta dela camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale,...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Congresso Congresso Usa, pressioni per la rimozione immediata e l’impeachment di Trump Il Sole 24 ORE Donald Trump: account Twitter e Facebook bloccati dopo attacco al Congresso USA

Washington, 4 morti nell'assalto al Congresso: trovati ordigni esplosivi

A Washington emergenza pubblica fino al 21 gennaio: resta il coprifuoco. Trovati alcuni ordigni esplosivi. Facebook blocca Trump per 24 ore.

