Usa, il Congresso certifica l’elezione di Biden alla Casa Bianca (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – Il Congresso americano ha certificato l’elezione di Joe Biden come quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti all’indomani dell’interruzione della seduta parlamentare per i disordini provocati a Washington dai sostenitori di Donald Trump. Leggi su dire (Di giovedì 7 gennaio 2021) ROMA – Il Congresso americano ha certificato l’elezione di Joe Biden come quarantaseiesimo presidente degli Stati Uniti all’indomani dell’interruzione della seduta parlamentare per i disordini provocati a Washington dai sostenitori di Donald Trump.

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 7 - Il Congresso ha proclamato Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta a camere riunite per certificare i voti del coll ...

Proclamata la vittoria di Biden ma Usa ancora sotto choc. Assalto al Campidoglio: 4 morti

Al termine del giorno più buio della democrazia americana, segnato dall'assalto al Congresso da parte di migliaia di manifestanti fomentati da Donald Trump, Mike Pence ha finalmente proclamato formalm ...

