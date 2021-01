Usa, il Congresso certifica l'elezione di Biden a presidente (Di giovedì 7 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Congresso, nella seduta a Camere riunite, ha certificato l'elezione di Joe Biden e Kamala Harris a presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Ratificati quindi i voti del collegio elettorale, 306 a 232 a favore del ticket dei Democratici. La seduta è proseguita a oltranza in nottata dopo l'assalto di un gruppo di sostenitori del presidente uscente Donald Trump a Capitol Hill, che aveva interrotto i lavori.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il, nella seduta a Camere riunite, hato l'di Joee Kamala Harris ae vicedegli Stati Uniti. Ratificati quindi i voti del collegio elettorale, 306 a 232 a favore del ticket dei Democratici. La seduta è proseguita a oltranza in nottata dopo l'assalto di un gruppo di sostenitori deluscente Donald Trump a Capitol Hill, che aveva interrotto i lavori.(ITALPRESS).

