Usa | il Congresso certifica l’elezione di Biden a presidente

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Congresso, nella seduta a Camere riunite, ha certificato l'elezione di Joe Biden e Kamala Harris a presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Ratificati quindi i voti del collegio elettorale, 306 a 232 a favore del ticket dei Democratici. La seduta è proseguita a oltranza in nottata dopo l'assalto di un gruppo di sostenitori del presidente uscente Donald Trump a Capitol Hill, che aveva interrotto i lavori.(ITALPRESS).

Ultime Notizie dalla rete : Usa Congresso Trump incendia gli Usa, i suoi sostenitori assaltano il Congresso: quattro morti Rai News Assalto al Congresso USA, complottisti scambiano il marchio di Disohonored per falce e martello e parlano di infiltrati comunisti

L'assalto al Congresso USA ha anche i suoi lati ridicoli, con i complottisti che hanno scambiato il marchio di Dishonored per falce e martello.. L'assalto al Congresso USA di ieri è un fatto ...

Il tentato putsch di Trump. Harakiri di una democrazia?

Gli Stati Uniti per la prima volta conobbero un atto di “guerra sporca” sul proprio territorio. La democrazia più autorevole del mondo era stata violata e la risposta fu dura, ampia e prolungata. In q ...

