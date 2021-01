Usa, gaffe incendiaria di Mentana: scambia per vere le immagini di un film – Video (Di giovedì 7 gennaio 2021) Project X Una gaffe incendiaria, bruciante. A rimanerne scottato – anzi arrostito – è stato Enrico Mentana: ieri sera, durante lo speciale informativo di La7 sull’assalto al Congresso Usa, il giornalista ha scambiato per vere le immagini del film demenziale «Project X – Una festa che spacca», in cui si vedeva un uomo aggirarsi con un grosso lanciafiamme. E Gerardo Greco, che lo affiancava in diretta, invece di correggerlo gli ha dato man forte. “Vediamo queste altre immagini” “Probabilmente è nei sobborghi” “Sì sì, live footage… Sono immagini che dobbiamo verificare” Grandissima lezione di giornalismo: Enrico Mentana e Gerardo Greco che commentano una scena del film Project X – Una festa che ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Project X Una, bruciante. A rimanerne scottato – anzi arrostito – è stato Enrico: ieri sera, durante lo speciale informativo di La7 sull’assalto al Congresso Usa, il giornalista hato perledeldemenziale «Project X – Una festa che spacca», in cui si vedeva un uomo aggirarsi con un grosso lanciafiamme. E Gerardo Greco, che lo affiancava in diretta, invece di correggerlo gli ha dato man forte. “Vediamo queste altre” “Probabilmente è nei sobborghi” “Sì sì, live footage… Sonoche dobbiamo verificare” Grandissima lezione di giornalismo: Enricoe Gerardo Greco che commentano una scena delProject X – Una festa che ...

