Usa | Fassino | ‘Trump ha introdotto tossine nella democrazia | sostegno a Biden per sanare ferite'

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - Quelle accadute a Washington sono “vicende gravissime, che come ha detto beneledono profondamente laamericana e contraddicono quello che laamericana è sempre stata ed è”. Lo dice il presidente della commissione Esteri della Camera Piero. “Dalla vicenda di Washington possiamo trarre un insegnamento: che un leader politico, qualsiasi sia il colore del partito cui appartiene, non può e non deve mai istigare i propri supporter accreditando l'idea che una elezione sia stata falsata o imbrogliata -spiega, interpellato dall'Adnkronos-. Se si introduconodi questa natura nell'organismo di una società si mina qualsiasi credibilità e fiducia nelle istituzioni e si creano condizioni per esplosioni ribellistiche come ...