USA: cos'è il 25esimo emendamento che potrebbe 'eliminare' Trump (Di giovedì 7 gennaio 2021) potrebbe chiudersi nel modo più inglorioso in assoluto la presidenza di Donald Trump. Dopo gli scontri di ieri al Congresso il tycoon potrebbe "pagare" con il 25esimo emendamento. Le immagini… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

