**Usa: Conte, 'Congresso certifica vittoria Biden, non vediamo l'ora di lavorare assieme'** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Il Congresso americano ha certificato la vittoria elettorale di @JoeBiden. Non vediamo l'ora di lavorare assieme al Presidente Biden e alla Vice Presidente @KamalaHarris per promuovere insieme un'agenda globale di crescita, sostenibilità e inclusione". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Ilamericano hato laelettorale di @Joe. Nonl'ora dial Presidentee alla Vice Presidente @KamalaHarris per promuovere insieme un'agenda globale di crescita, sostenibilità e inclusione". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe

NicolaPorro : Credete forse che le nubi sul #Conte bis siano solo una questione italiana? In realtà, molto dipende anche dagli um… - TV7Benevento : **Usa: Conte, 'Congresso certifica vittoria Biden, non vediamo l'ora di lavorare assieme'**... - Giusheppi : Adesso che gli USA hanno un nuovo Presidente, in Italia è il momento giusto per aprire la crisi e far cadere #Conte… - CausiLuigi : RT @Michele_Anzaldi: Il timido tweet di Conte contro l'assalto al Congresso Usa rischia di danneggiare l'Italia nei confronti della preside… - CataniaAvv : @StefanoCeccanti @pdnetwork ...l'ultima volta che ho controllato gli USA erano uno Stato sovrano... Il Parlamento i… -

Ultime Notizie dalla rete : **Usa Conte **Usa: Conte, 'Congresso certifica vittoria Biden, non vediamo l'ora di lavorare assieme'** Il Tempo 'Giuseppi' Conte non condanna Trump e Orlando (Pd) lo critica: "Io avrei detto di più..."

Il premier aveva pubblicato un tweet in cui diceva di "seguire con preoccupazione quando stava accadendo a Washington". Neanche una parole sulle cause che hanno scatenato gli eventi ...

Uno spettacolo vergognoso

Mentre in America si consuma molto male la fine dell’amministrazione Trump per via di una sequela di errori reciproci e gravi che iniziano a ...

Il premier aveva pubblicato un tweet in cui diceva di "seguire con preoccupazione quando stava accadendo a Washington". Neanche una parole sulle cause che hanno scatenato gli eventi ...Mentre in America si consuma molto male la fine dell’amministrazione Trump per via di una sequela di errori reciproci e gravi che iniziano a ...