Usa: Congresso proclama vittoria di Biden e Harris (Di giovedì 7 gennaio 2021) La vittoria di Biden era già stata descritta come una inevitabilità. Non a caso abbiamo parlato di vittoria di Biden certa dall’arrivo dei risultati del voto. Premessa: sull’inevitabilità della vittoria di Biden da Novembre in poi Matematicamente era sicuro che coi voti accumulati l’esito non potesse essere che l’odiata (dai QAnon) vittoria di Biden. Dal punto di vita politico abbiamo dimostrato con un nostro precedente articolo come nessun Grande Elettore, specialmente nei numeri richiesti, avrebbe rischiato la sua carriera politica diventando un Faithless. Infatti molti Stati hanno previsto un vincolo di mandato, in tutti gli altri tradire la volontà del proprio elettorato significa bruciarsi per sempre ogni prospettiva di carriera politica, col ... Leggi su bufale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ladiera già stata descritta come una inevitabilità. Non a caso abbiamo parlato didicerta dall’arrivo dei risultati del voto. Premessa: sull’inevitabilità delladida Novembre in poi Matematicamente era sicuro che coi voti accumulati l’esito non potesse essere che l’odiata (dai QAnon)di. Dal punto di vita politico abbiamo dimostrato con un nostro precedente articolo come nessun Grande Elettore, specialmente nei numeri richiesti, avrebbe rischiato la sua carriera politica diventando un Faithless. Infatti molti Stati hanno previsto un vincolo di mandato, in tutti gli altri tradire la volontà del proprio elettorato significa bruciarsi per sempre ogni prospettiva di carriera politica, col ...

lauraboldrini : Terrificante ciò che sta accadendo negli #USA, dove il #Congresso è stato assaltato dai sostenitori di #Trump per i… - corradoformigli : #Trump prima fomenta e provoca l’assalto al Congresso USA, poi se ne sta nella sua stanza a godersi la scena. Merit… - Agenzia_Ansa : La polizia ha estratto le armi dentro Capitol Hill, il Congresso Usa, per proteggere i parlamentari. Un manifesta… - attilascuola : RT @MoriMrc: Stamani mi tocca pure leggere che il Congresso USA sarebbe un tempio della democrazia.... la prima dittatura finanziaria che s… - visionaria_io : RT @LiveSpinoza: Riassunto di ieri sera: mentre un gruppo di estremisti teneva in ostaggio il Congresso Usa, su Rai 1 c'era Paolo Fox a ill… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Congresso Usa, assalto al congresso, l'imbarazzo dei populisti e lo choc dei vertici Nato: un errore cavalcare la tigre Il Messaggero Assalto al Congresso Usa: chi è "l'italiano" Jack Angeli. Gli insorti: dai Proud Boys a QAno

Ma anche gruppi organizzati del mondo di estrema destra e del suprematismo bianco, come i Proud Boys o il movimento dei Boogaloo, in alcuni casi vere e proprie milizie strutturate in maniera paramilit ...

Assalto al congresso, Angela Merkel: “Deploro il comportamento di Trump”

Assalto al congresso, Angela Merkel: "Deploro il comportamento di Trump". Washington - La reazione della cancelliera tedesca: "Quelle immagini mi hanno riempito di rabbia e tristezza" ...

Ma anche gruppi organizzati del mondo di estrema destra e del suprematismo bianco, come i Proud Boys o il movimento dei Boogaloo, in alcuni casi vere e proprie milizie strutturate in maniera paramilit ...Assalto al congresso, Angela Merkel: "Deploro il comportamento di Trump". Washington - La reazione della cancelliera tedesca: "Quelle immagini mi hanno riempito di rabbia e tristezza" ...