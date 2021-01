Usa: Congresso certifica elezione Biden, presidente a tutti gli effetti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso, nella seduta a Camere riunite, ha certificato l'elezione di Joe Biden e KamalaHarris a presidente e vicepresidente degli Stati Uniti. Ratificati quindi i voti del collegio elettorale Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il, nella seduta a Camere riunite, hato l'di Joee KamalaHarris ae vicedegli Stati Uniti. Ratificati quindi i voti del collegio elettorale

Parole di condanna sono arrivate anche da tutti i leader europei, da Macron a von der Leyen e Johnson. La condanna per l'assalto al Congresso statunitense è arrivata unanime da tutto il mondo. Intanto ...

Usa. I vescovi condannano l'assalto al Congresso. «Non sono i nostri valori»

Il presidente della Conferenza dei vescovi statunitensi, Gómez: "Dobbiamo impegnarci nuovamente nei valori e nei principi della nostra democrazia". L'arcivescovo di Chicago: "Vergogna nazionale" ...

