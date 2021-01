Usa: Casellati, 'assalto al Congresso fatto gravissimo e inaccettabile' (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - “L'assalto al Congresso Usa è un fatto gravissimo e inaccettabile. Nulla può giustificare gli atti di violenza che si sono verificati a Washington. La democrazia non si tocca. Gli Stati Uniti la difendano con le regole e i valori liberali che ne hanno sempre contraddistinto la storia”. Lo dichiara il Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen (Adnkronos) - “L'alUsa è un. Nulla può giustificare gli atti di violenza che si sono verificati a Washington. La democrazia non si tocca. Gli Stati Uniti la difendano con le regole e i valori liberali che ne hanno sempre contraddistinto la storia”. Lo dichiara il Presidente del Senato Elisabetta

