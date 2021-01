**Usa: Bellanova, 'Conte tiepido, Trump va condannato'** (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Ho apprezzato la posizione di Angela Merkel, ho apprezzato meno quella tiepida del presidente Conte perchè in questo momento bisogna intervenire e condannare chiamando per nome e cognome il responsabile, in questo caso Trump". Lo dice Teresa Bellanova al Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Ho apprezzato la posizione di Angela Merkel, ho apprezzato meno quella tiepida del presidenteperchè in questo momento bisogna intervenire e condannare chiamando per nome e cognome il responsabile, in questo caso". Lo dice Teresaal Tg4.

