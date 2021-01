Usa | assalto al Congresso | Trump ora rischia grosso

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Redazione È ritenuto il responsabile da più parti politiche dell’a Capitol Hill avvenuto nella giornata di ieri, con la sommossa di migliaia di sostenitori per bloccare dentro illa ratifica delle elezione di Joe Biden. I suoi avversari politici lo accusano di essere il mandante morale degli scontri e istigatore della marcia sul Campidoglio, mentre i suoi colleghi di partito non lo difendono e prendono le distanze. Dopo gli eventi di Washington diversi parlamentari hanno chiesto la “rimozione” di Donald. Usa,al: richiesto il 25esimo emendamento perNonostante manchino circa due settimane alla fine del suo mandato, coincidente con il giuramento di Joe Biden del 20 gennaio, il presidente uscente è ritenuto un pericolo da alcuni ...

Alla fine, il Congresso Usa ha certificato la vittoria di Joe Biden alle elezioni del 3 novembre scorso, solo poche ore dopo che i sostenitori di Trump avevano fatto irruzione in Campidoglio proprio p ...In una mano la Costituzione degli Stati Uniti, nell’altra il fucile. Le immagini dell’assalto di ieri al Congresso Usa da parte dei sostenitori di Donald Trump per contestare la vittoria di Joe Biden ...