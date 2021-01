Usa | assalto al Campidoglio | 4 morti Bloccati gli account social di Trump

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Caos in America È una triste pagina di storia quella che è stata scritta stanotte in America, nel cuore di quello che viene considerato da sempre modello di democrazia. Mentre i senatori e i deputati erano riuniti in congresso aldi Washington per ratificare la vittoria alle elezioni presidenziali di Joe Biden, cosa di solito formale ma non questa volta visto che i sostenitori diavevano promesso battaglia, il palazzo è stato letteralmente preso d’da un gruppo diiani. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The New York Times (@nytimes) La seduta plenaria è stata sospesa: molti di loro hanno fatto irruzione armati e con la violenza. L’edificio è stato liberato solo quattro ore dopo con i deputati e senatori che sono stati messi in salvo. Dagli ultimi ...