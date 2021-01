Usa: amministrazione Trump valuta inserimento Alibaba e Tencent in black list (Di giovedì 7 gennaio 2021) New York, 7 gen. (Adnkronos) – L’amministrazione Trump sta valutando l’inserimento di Alibaba Group holding e Tencent Holdings Ltd nella lista nera e di impedire agli americani di investire nei due colossi cinesi. E’ quanto rivela il ‘Wall Street Journal’. I funzionari del Dipartimento di Stato e della Difesa Usa, nelle ultime settimane, scrive il quotidiano statunitense che cita fonti vicine al dossier, “stanno lavorando a un possibile allungamento della lista nera delle società vietate agli investitori Usa a causa dei presunti legami con i servizi militari e di sicurezza cinesi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) New York, 7 gen. (Adnkronos) – L’stando l’diGroup holding eHoldings Ltd nellaa nera e di impedire agli americani di investire nei due colossi cinesi. E’ quanto rivela il ‘Wall Street Journal’. I funzionari del Dipartimento di Stato e della Difesa Usa, nelle ultime settimane, scrive il quotidiano statunitense che cita fonti vicine al dossier, “stanno lavorando a un possibile allungamento dellaa nera delle società vietate agli investitori Usa a causa dei presunti legami con i servizi militari e di sicurezza cinesi”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

