Uomini e donne anticipazioni | GEMMA non ha passato il Natale con Maurizio!

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ritorna sui teleschermi degli italiani, il talk show record di ascolti nella fascia pomeridiana da ormai più di 20 anni. Nella puntata di oggi vedremo a centro studio, che farà il resoconto delle sue feste natalizie. La donna annuncerà a sorprese di non averilcon Maurizio, che addirittura ha sentito solamente in pochissime occasioni al telefono, dato che, per tutto il giorno di Santo Stefano, l’uomo ha tenuto il cellulare spento. Tutto ciò farà sorgere più di un dubbio a Tina, la quale sospetterà che Maurizio abbia un’amante fuori dallo studio. L’uomo ovviamente negherà, ma qualcosa ci fa pensare che la relazione sia ormai ai titoli di coda… Per Riccardo sono in procinto di scendere alcune nuove pretendenti, ma l’uomo, ancora molto preso da Roberta, si rifiuta di ...