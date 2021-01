Una vita, anticipazioni 10-15 gennaio: Marcia fuori pericolo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le anticipazioni di Una vita relative a ciò che andrà in onda da domenica 10 a venerdì 15 gennaio, ci riservano delle belle novità riguardo a Marcia. La giovane brasiliana infatti, riuscirà a salvarsi grazie ad un delicato intervento a cui verrà sottoposta e che riuscirà perfettamente. Successivamente, Marcia riceverà anche una proposta di matrimonio da Felipe. Come reagirà Genoveva a questa notizia? Nel corso della prossima settimana vedremo anche Susana entrare in sintonia con Armando, il nuovo personaggio giunto ad Acacias e destinato a scombussolare l’animo della ex sarta. Una vita, trame 10-15 gennaio: Marcia deve essere operata In Una vita, le condizioni di Marcia saranno ancora critiche dopo il colpo di pistola ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ledi Unarelative a ciò che andrà in onda da domenica 10 a venerdì 15, ci riservano delle belle novità riguardo a. La giovane brasiliana infatti, riuscirà a salvarsi grazie ad un delicato intervento a cui verrà sottoposta e che riuscirà perfettamente. Successivamente,riceverà anche una proposta di matrimonio da Felipe. Come reagirà Genoveva a questa notizia? Nel corso della prossima settimana vedremo anche Susana entrare in sintonia con Armando, il nuovo personaggio giunto ad Acacias e destinato a scombussolare l’animo della ex sarta. Una, trame 10-15deve essere operata In Una, le condizioni disaranno ancora critiche dopo il colpo di pistola ...

