Una giornata che segnerà la presidenza di Joe Biden (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’insurrezione dei sostenitori di Trump e i risultati in Georgia mettono nell’angolo il Partito repubblicano. E Joe Biden potrà usare questa situazione per cambiare il corso della politica statunitense. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’insurrezione dei sostenitori di Trump e i risultati in Georgia mettono nell’angolo il Partito repubblicano. E Joepotrà usare questa situazione per cambiare il corso della politica statunitense. Leggi

Davide : Una cosa va precisata, perché magari non tutti hanno seguito la giornata di Washington: gli squadristi al Campidogl… - borghi_claudio : Comunque il fatto che in mezzo a una supposta crisi di governo il top tweet di giornata sia ormai da ore… - RaiNews : 'Un gruppo di sostenitori di Trump ci ha avvicinato e abbiamo dovuto interrompere la diretta. Questa giornata è una… - sensitivejaureg : Nemmeno la Morace era riuscita ad arrivare in finale — Vero, ma c'è andata mooolto vicina ed ha lottato per lo scud… - KolaMece : Ecco dove avevo già visto i sostenitori di #Trump, in una giornata uggiosa in Padania si chiama #Lega -