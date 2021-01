UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 8 gennaio 2021

(Di giovedì 7 gennaio 2021)di Unalin onda: Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) hanno accolto nella loro casa Leonardo (Erik Tonelli), ma ora dovranno decidere se aiuteranno il giovane a tirarsi fuori dai guai in cui si è cacciato… Alex (Maria Maurigi) pensa ormai di rifiutare il lavoro prole a Madrid, ma si rende anche conto di quanto le costerebbe tale rinuncia… Cerruti (Cosimo Alberti) aspetta con ansia il ritorno di Guido (Germano Bellavia) da Ischia, ma un imprevisto farà sì che lui debba modificare drasticamente i suoi programmi… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

piero88378204 : @TeresaBellanova @rete4 si puo dire di chis i amalgama con un bugiardo che lasciava la politica per aver fatto caz… - chiara_la_scura : RT @Terra_Pianeta: Sulle tegole della cupola del #Brunelleschi, a #Firenze, ci sono tante impronte di gatti, cani e anche rapaci!?? Le tego… - Livia_DiGioia : RT @Terra_Pianeta: Sulle tegole della cupola del #Brunelleschi, a #Firenze, ci sono tante impronte di gatti, cani e anche rapaci!?? Le tego… - Majden3 : RT @Terra_Pianeta: Sulle tegole della cupola del #Brunelleschi, a #Firenze, ci sono tante impronte di gatti, cani e anche rapaci!?? Le tego… - paola_solimene : RT @Terra_Pianeta: Sulle tegole della cupola del #Brunelleschi, a #Firenze, ci sono tante impronte di gatti, cani e anche rapaci!?? Le tego… -

Ultime Notizie dalla rete : POSTO SOLE

L'importanza della continuità per il Napoli dopo l'acuto di Cagliari: azzurri a caccia di conferme stasera al Diego Armando Maradona contro il neo promosso Spezia di Italiano che ...Marcus Rashford è in testa alla classifica, pubblicata dal Cies, dei 100 giocatori più preziosi nei 5 maggiori campionanti in Europa ...