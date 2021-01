Un Posto al Sole | anticipazioni 8 gennaio | problemi in vista per Serena e Filippo

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Ecco ledella soap Unalinerenti la puntata che andrà in onda venerdì 82021, conche si ritroveranno nuovamente a dover… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

OsservatriceL : @UPAS_Rai Ma gli autori sono tutti impazziti??? Stanno facendo fuori quasi tutto il cast. Marina @NinaSoldano era p… - paradisoa1 : RT @paradisoa1: @nefelef Ma stiamo scherzando? Un posto al sole senza Marina Giordano? Ma io vado alla Rai di Napoli e faccio peggio di que… - mindthestupid : @PinucciaTrapan1 @pbecchi Pinuccia ti consiglio di trascorrere tranquillamente la tua vita a Marettimo.... posto fa… - paradisoa1 : @nefelef Ma stiamo scherzando? Un posto al sole senza Marina Giordano? Ma io vado alla Rai di Napoli e faccio peggi… - Argillano : @MichelaGiraud È finito Un Posto al Sole? -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

L'Inter rimedia una sconfitta a Marassi proprio prima delle sfide con Roma e Juventus, perdendo la possibilità di sorpassare il Milan al primo posto. Del ko con la Samp e non solo ...L’assedio, l’assalto, l’impreparazione della polizia in servizio al Congresso: cosa non ha funzionato e i perché di una tragedia ...