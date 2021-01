“Un giorno di ordinaria follia” | il racconto di un pugliese negli Usa I fatti di Washington | congresso certifica | Biden presidente

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Scrive Marcello Miali: Un meme degli ultimi giorni, ritrae una scena del film Joker (quella famosa sulla scalinata nel Bronx), in cui e’ presente il clown del film IT di Stephen King, con la didascalia “2020 mostra al 2021 il suo ufficio”. Se cio’ che e’ accaduto ieri a Capitol Hill inD.C., fosse accaduto una settimana fa, si sarebbe additato il 2020 come mandante e saremmo tutti stati ancora piu’ felici di festeggiare la fine di questo annus horribilis. Essendo accaduto pero’ ad inizio 2021 che anche questo nuovo anno si fara’ valere in quanto a colpi di scena. Chi l’avrebbe detto che la piu’ longeva Democrazia del mondo dovesse subire una sorta di tentato colpo di Stato. Ieri, era ildellazione degli “electoral votes”, ovvero la procedura durante la quale vengono letti i voti attribuiti ai candidati ...