Ufficiale: Van Nistelrooy nuovo allenatore dell'Under 21 del PSV (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ruud van Nistelrooy è pronto a cominciare una nuova tappa della sua vita calcistica. L'ex bomber di Real Madrid e Manchester United, infatti, guiderà la formazione Under-21 del PSV Eindhoven a partire dalla prossima stagione. Nel PSV è partita la carriera di Ruud, prima della sua esplosione allo United e al Real Madrid. The next for a legend… Our new PSV U21 coach next season: @RvN1776 ! #PSV2021 pic.twitter.com/ZhxcI172nW — PSV (@PSV) January 6, 2021 Foto: The Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il ciclo cult dei Mostri della Universal arriva gratis su Youtube con 7 pellicole rese disponibili da NBCUniversal per un periodo di tempo limitato!

Tappa non difficilissima ma molto “navigata”. Fuga dell’argentino ufficiale Honda che passa in testa tra le Moto. Tra le auto vince il sudafricano Baragwanath, duello tra Peterhansel e Al Attiyah semp ...

